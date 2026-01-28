楽天の7年目・黒川が仙台市内の球団施設で自主トレを公開。ティー打撃などで汗を流し「規定打席、全試合出られる強い体づくりをテーマにやってきた」とうなずいた。このオフに本拠は左中間フェンスが最大6メートル前に移設するなど改修中。長打力アップを見据え、体重は86キロから2〜3キロ増量しており「（4メートル狭くなる）右中間に（引っ張った）強い打球を打てるように意識している。逆方向にも強い打球、角度が上がって