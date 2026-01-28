DeNAの藤浪が大阪桐蔭の後輩でもある松尾と、毎年恒例となっている球団歌「熱き星たちよ」のレコーディングに参加した。昨季途中の加入で初体験となったが「やっぱり（歌が）下手だと思ったので、50、60点ぐらい」と自己採点は厳しめだった。移籍後初の春季キャンプが目前に迫り「いよいよ始まる。開幕に合わせてバンバン、アピールしたい」と気合十分。オフ期間はブルペンでの投球練習を継続し「ある程度いいものをつかめた