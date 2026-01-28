巨人は27日、育成選手の舟越秀虎外野手（24）が自主退団したと発表した。本人から申し出があり、受け入れた。舟越は福岡県出身で城北（熊本）から19年育成ドラフト5位でソフトバンクに入団。23年に戦力外通告を受け巨人に育成選手として加入した。1軍出場はなし。昨秋のキャンプでは1軍練習にも参加していた。