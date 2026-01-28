日本動物園水族館協会総裁の秋篠宮さまは２７日、東京都江戸川区の葛西臨海水族園を視察された。フンボルトペンギンなど約１９０羽が暮らすペンギン展示エリアでは、「繁殖はできていますか」と質問された。その後、同区で開かれた水族館技術者研究会に出席し、東京湾の生物調査の報告などを熱心に聴講された。