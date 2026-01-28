北海道豊浦町で開催中の「海産総選挙」のポスター（噴火湾とようら観光協会提供）漁業が盛んな北海道豊浦町で、地場の魚介類の人気ナンバーワンを決める「海産総選挙」が開催中だ。衆院の解散と「海産」をかけた恒例イベントで、27日の公示を受け、ニシンやサバなど海の幸を候補者に見立てたダジャレ満載のポスターが登場。「泳いで泳いで泳いでまいりマス」と、マスが熱意を訴えるなど、8候補がしのぎを削る。立候補するのは