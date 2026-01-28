Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がダブル主演するドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（全8話）が、Prime Videoにて3月28日から配信されることが決まった。2人はドラマ初共演。【写真】Snow Man岩本照、ウエストエンドで話題のミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』主演に決定高野水登・フトンチラシの同名漫画を実写化する本作は、おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナ