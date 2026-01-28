マリナーズの実況アナウンサーとして長年務めたリック・リズさん（７２）が今季限りで引退する予定だと２７日（日本時間２８日）明らかにした。１９５３年、米イリノイ州ブルーアイランド生まれ。サザンイリノイ大では野球部。卒業後はパドレス傘下２Ａの実況アナウンサーとして採用。８３年にマリナーズの専属アナに抜てきされた。９２年から３年間、タイガースの実況を務めていたが９５年にマ軍に復帰。ホームランが飛び出す