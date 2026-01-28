昨春の高松宮記念（9着）以来の復帰戦となるビッグシーザーは21日に坂路で4F50秒8の猛時計。昨年6月に判明した右第1指節種子骨骨折の影響を感じさせない動きを見せている。西園正師は「この馬本来の走り。京都も得意としているので何とか結果を出したい」と期待する。前走で効果がありすぎたというブリンカーは外す予定。今春で定年引退の名伯楽は「あと5週間、全力投球で」とさらなる重賞タイトルを狙っている。