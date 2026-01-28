広島の羽月隆太郎内野手（２５）が２７日、指定薬物「エトミデート」を使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで広島県警の組織犯罪対策第三課と広島中央警察署に逮捕された。逮捕容疑は２５年１２月１６日ごろ、国内でエトミデート若干量を使用した疑い。エトミデートは昨年５月２６日から指定薬物に指定されており、広島県内での摘発者は初めて。「ゾンビたばこ」とも呼ばれている。広島にショッキングなニュースが駆