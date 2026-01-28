バトルクライは3年前の当レース3着馬。近走はやや物足りない内容だが、高木師は「前走（りんくうS11着）で1200メートルを使ったことがいい刺激になっている。だいぶ気が乗ってきた」と上昇を実感する。全7勝のうち4勝を挙げる得意の東京ダート戦。「条件はいい。7歳でも衰えはない」と一発を狙う。