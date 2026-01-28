マテンロウコマンドはこれまでの4勝が全て7F戦。長谷川師は「短くても大丈夫か、マイルまでいけるかがつかめなくて。現状は千四なのかな」と距離適性を分析する。前走の兵庫ゴールドT2着後は栗東で在厩して調整してきた。「ケアしてすぐに乗り出せましたし、体は締まって見えます。調教量が増えて状態は上向いていますよ」と好気配を伝えた。