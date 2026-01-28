ダート初挑戦となる昨年の中京記念勝ち馬マピュース。祖母と母が共に砂で4勝を挙げており血統背景は申し分ないが、和田勇師は「やってみないと分からない」と慎重な姿勢を崩さない。それでも「前走（キャピタルS9着）は秋華賞の疲れがあったのかも。今回は前走よりいいです」と仕上がりには不安なし。芝ダート“二刀流”重賞Vがあっても不思議はない。