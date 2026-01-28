NHKの星麻琴アナウンサー（34）が27日、都内で行われた2月6日（日本時間7日）開幕のミラノ・コルティナ五輪の取材会に出席した。開会式キャスターを担当する。現在、「ニュースウオッチ9」のキャスターを務めているが、これまでスポーツの仕事の経験はほぼなく「ちょっと不安」と吐露。だが、選手の知識に加えてイタリアの歴史なども学び中で「選手が気持ちの良いスタートを切れるように。日本の皆さんが現地の雰囲気を感じ