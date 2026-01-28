AJC杯1着ショウヘイ（牡4＝友道）はドバイ国際競走（3月28日、メイダン）と大阪杯（4月5日、阪神）の両にらみ。「ドバイはターフを第1希望、シーマを第2希望としています」と友道師。僚馬で有馬記念11着アドマイヤテラ（牡5）は天皇賞・春（5月3日、京都）を目標に阪神大賞典（3月22日）を挟むか検討。小倉牝馬S5着フレミングフープ（牝5）は中山牝馬S（3月7日）を視野。同10着フィールシンパシー（牝7＝小島）も同レースが目