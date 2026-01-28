雪でかすむ衆院選候補者のポスター掲示板＝26日、札幌市今回の衆院選は36年ぶりに2月に投開票される。豪雪地帯を中心に多くの陣営が街頭演説を屋内の集会に切り替えるなど「真冬仕様」の戦略を強いられている。「雪国のことは頭になかったのだろう」と、高市早苗首相への恨み節も改めて聞かれた。選挙カーはスリップ事故への懸念が根強い。交流サイト（SNS）の活用も鍵を握りそうだ。大雪に見舞われた福井県のある候補の関係者