巨人・松本剛外野手（３２）が２７日、松井秀喜臨時コーチ（５１）との初対面を熱望した。幼少期から生粋のＧ党で「憧れのスター選手だった。もしお話しする機会があればうれしいなと思いますし、会えるのが楽しみですね」と松井氏に熱烈なラブコールを送った。少年時代は年間２０試合以上も東京Ｄに足を運び、背番号５５のユニホームで声援を送っていたという筋金入りのゴジラファンだ。松井氏の臨時コーチ就任の記事を見た母