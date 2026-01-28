阪神・百崎蒼生内野手（２０）が２７日、春季キャンプからの下克上を意気込んだ。高卒３年目で初の宜野座スタートをつかんだが、浮かれた様子はない。「まだまだ宜野座といっても一番下なので、誰よりも練習するしかないキャンプだと思っています。昨年よりももっといいキャンプにしたい」。投手では１９歳の今朝丸がいるが、野手では百崎が宜野座組最年少になる。若手らしく、特守も特打も大歓迎。練習漬けの春を過ごす考えだ。