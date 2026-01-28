阪神の佐野大陽内野手（２３）が２７日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで練習を行い、今オフは巨人ＯＢの片岡保幸氏に指導を受けたことを明かした。瞬発系のトレーニングを重点的に取り組み、課題に挙げていたスピードを徹底的に磨き上げて今季へ臨む。大物のサブグラウンドには充実感にあふれた表情で練習をする佐野の姿があった。オフを総括し「自分の弱点や課題が明確になった」と言葉にも自信がにじんだ。言葉