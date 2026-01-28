阪神のダウリ・モレッタ投手（２９）＝前パイレーツ＝が２７日、来日した。同じドミニカ共和国出身で親交のあるドリスから金言を授かり、タテジマでのプレーを心待ちにした。メジャー通算１１２試合登板の実績を誇る助っ投が日本にやってきた。球団を通じて「夢であった日本でプレーする機会をいただき興奮している。優勝に貢献できるように１００％でプレーする」と鼻息荒く宣言した。右腕は１８８センチの長身から投じる最