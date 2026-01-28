ロッテの益田直也投手（３６）が２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで自主トレを公開。名球会入りの条件となる通算２５０セーブまであと２として迎える１５年目のシーズンを前に「去年よりかなり良い」と手応えを口にした。昨季は自己最少の２２試合登板で、５セーブに終わった。シーズン後は約１０年ぶりに秋季キャンプに参加。オフも返上して復活にかけてきた。例年はゴルフ三昧（ざんまい）だったが「３０回は減ったかな…。