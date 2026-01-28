巨人の育成ドラフト５位・知念大成外野手（２５）＝オイシックス＝が２７日、宮崎市内で２８日から行われる１軍の合同自主トレに向け出発した。ルーキーの育成選手の中では唯一となる１軍大抜てき枠だ。「すぐに（アピールする）チャンスはもらえた。できることは徹底してやっていきたい」。戦う覚悟はすでにできている。今年４月に２６歳を迎えるオールドルーキーだ。ＮＰＢを目指して社会人・沖縄電力を退社。オイシックスで