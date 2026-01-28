阪神・百崎が特打＆特守漬けの毎日を希望した。初めてとなる1軍首脳がいる宜野座でキャンプをスタートさせることについて「宜野座とは言っても、一番下なので、誰よりも練習するしかない。昨年よりもいいキャンプにしたい」と猛練習に耐えることを誓った。高卒3年目の今季は1軍デビューが目標。そのために「まずは甲子園で野球をすることを目指している。一つ一つ食らいつきたい」と自分を奮い立たせた。