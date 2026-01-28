巨人・松本剛外野手が２７日、初めて迎える宮崎での春季キャンプへ向けて出発。「寒いのは聞いているので、気持ちは熱く、飛ばしすぎないように。そこは気を付けてやりたい」と意気込んだ。また同キャンプで臨時コーチに就任した松井秀喜氏の来訪は待ちきれない様子。幼い頃から巨人ファンだったこともあり、「僕にとっては野球を始めたきっかけのような方。お会いできるだけですごい光栄」と少年の瞳を輝かせた。