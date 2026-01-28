フリーアナウンサー中野美奈子（46）が27日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、病院の楽しみ方を明かした。父、夫が医師の中野は「病院に行ったら、売店って必ずあると思うんですけど、コンビニとか。そこに行くのが大好きで、そこに行くと第1軍の選ばれしものが集まっているんですよ」と語った。さらに「飲み物でも、病院に置いているお茶って、比較的健康に寄ったお茶とか、パジャマとか