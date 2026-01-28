阪神・佐野が現役時代は西武、巨人で活躍した片岡保幸氏から守備の指導を受けたことを明かした。オフに中日・村松らと合同自主トレを実施。球界関係者を通じて直接指導が実現した。状況に応じた多彩な足運びを伝授されたと言い、「多くの技を教わった」と充実感を漂わせた。この日はSGL尼崎のサブグラウンドでノックを受け、汗を流した。「目の色を変えてやっていきたい」。開幕1軍を目指す2年目の23歳は勝負の宜野座キャンプへ