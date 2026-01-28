高卒7年目の阪神・藤田が、不退転の決意で宜野座キャンプに乗り込む。4年連続で巨人・甲斐との合同自主トレに参加。7度もゴールデングラブ賞を受賞している名捕手から「下から入る」捕球の極意を学び、自身の突っ込む癖を修正した。同自主トレ先だった大分では午前9時から午後5時過ぎまでの猛練習で、課題の打撃とフレーミングの強化に励んだ。打撃面では「甘い球を一球で仕留める」ため、ポイントを前に置く意識を徹底し、新