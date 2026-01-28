忙しい毎日の中で、眠っている時間は体を整える大切なひととき。だからこそ、就寝中の下着選びにもこだわりたいものです。HEAVEN Japanでシリーズ累計54万枚を突破した「夜寄るブラ」から、ナイトブラとインナーを一体化した新アイテムが登場しました。やさしい着け心地とバストケアを両立し、パジャマ感覚で一枚でも着られる快適設計。眠りの質を高めながら、美しいバストラインを目指します♡ コットン素材で