高校サッカーで史上６校目の夏冬２冠を達成した神村学園からＪ１町田に加入したＦＷ徳村楓大（１８）が２７日、町田市内での全体練習に参加した。全国制覇達成後、出身地の沖縄・名護市で行われていたキャンプからチームに合流。地元の人から多くのエールを受けたといい、「より頑張らないといけない」とプロでの活躍を誓った。名護市出身のＪリーガーは、１２年から１８年まで横浜ＭなどでプレーしたＤＦ比嘉祐介以来２人目。