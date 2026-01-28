東京映画記者会（デイリースポーツなどスポーツ紙在京７社で構成）が制定する「第６８回ブルーリボン賞」の各賞が２７日までに決定した。監督賞は「ＴＯＫＹＯタクシー」の山田洋次監督（９４）で、１９７７年度の「幸福の黄色いハンカチ」以来、４８年ぶり３回目の受賞となった。主演男優賞は「宝島」の妻夫木聡（４５）が、２０１０年度の「悪人」に続いて２回目。主演女優賞は、広瀬すず（２７）が初受賞で、「片思い世界」「