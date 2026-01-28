東京スポーツなど在京スポーツ紙７紙の映画担当記者で構成される東京映画記者会は２８日、選考した「第６８回ブルーリボン賞」各賞を発表した。「宝島」の妻夫木聡（４５）が主演男優賞を獲得。２０１０年度の第５３回で主演男優賞を受賞しており、２度目の戴冠となった。妻夫木は劇中の舞台となった沖縄や自身の子どもへの思いを明かした。同作は、作家の真藤順丈氏による直木賞受賞同名作の映画版。戦後の米国統治下で混沌と