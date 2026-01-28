阪神の藤田健斗捕手（２４）が２７日、２年ぶりの宜野座キャンプを背水の覚悟で臨むと誓った。「ラストだと思ってやるつもりでいる。その中で競争に勝っていかないといけない」。オフは巨人の甲斐に弟子入りし、打撃も守備も磨きをかけてきた。朝の６時３０分からの散歩に始まり、全体練習は午後５時３０分に終わる。４勤、４勤、５勤の日程で練習漬けの合同自主トレ。「もっともっと打たないといけないので、打撃を中心にやっ