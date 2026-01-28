ＤｅＮＡ・東克樹投手（３０）が２７日、神奈川・横須賀市内の球団施設で自主トレを公開した。昨季まで３年連続２桁勝利を挙げ、不動のエースに君臨。さらなる進化へ、体重はそのままに筋肉量アップに取り組み、マッスルボディーにアップデートしたことを明かした。「正直、３年フル回転でやってきて、かなりのイニング、球数を投げていると思う。この１年どう戦えるかと考えたとき、もう一度筋量を上げて、耐えられるだけの体