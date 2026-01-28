巨人は２７日、育成選手の舟越秀虎外野手（２４）が退団したと発表した。前日２６日に自主退団したいとの申し出があったため、球団はこれを受け入れ、同日付で退団。２月１日のキャンプインを目前に控える中で異例の退団となった。舟越は城北高から１９年度育成ドラフト５位でソフトバンク入団。俊足が売りの育成外野手で、２３年オフに戦力外となったが、走力を高く評価した巨人が獲得。昨秋キャンプにも参加していた。