ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）が２７日、横浜市内で取材に応じ、２月１日の沖縄・宜野湾キャンプ初日からのブルペン入りに意欲を見せた。移籍２年目となる今季は、先発一本で勝負。ローテの一角として貢献が期待される右腕は「開幕に向けてバンバン、アピールしていきたい。コンディションにもよりますけど（ブルペンに）入れるなら１日から入りたい」と精力的に挑んでいく。表情には充実感が漂っていた。「いい仕上がりだ