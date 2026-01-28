1月26日、花角新潟県知事のもとを訪れた上越市・糸魚川市・妙高市の市長。病院経営の悪化などを背景に、県が検討を進める医療再編に対し、早期にその全体像とロードマップを示すことや人材支援体制の構築などを要望しました。【上越市小菅淳一 市長】「再編というのが住民への医療サービスの低下につながるのではなく、強化につながる。その方向に沿っていいものを県と協力してつくっていきたいと思っている」県は要