「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦」（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ボクシングのトリプル世界戦が３月１５日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催されることが２７日、主催者から発表された。メインはＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で、同級４位の増田陸（２８）＝帝拳＝が同級１位の世界５階級制覇の実績を持つノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝と激突する。元ＷＢＯ世界フライ級王者の岩田翔吉（２９）＝帝拳＝