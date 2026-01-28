東京スポーツなど在京スポーツ紙７紙の映画担当記者で構成される東京映画記者会は２８日、選考した「第６８回ブルーリボン賞」各賞を発表した。「ＴＯＫＹＯタクシー」の山田洋次監督（９４）が自身にとって４８年ぶり３度目となる監督賞を獲得。?巨匠?は同作で主演した俳優の木村拓哉に対する評価、日本映画への提言、健康長寿の秘密を語った。同作は、タクシー運転手（木村）が東京を見納めたいという８５歳のマダム（倍賞千