「ボクシング・ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ」（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ボクシングのトリプル世界戦が３月１５日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催されることが２７日、主催者から発表された。ＷＢＯ世界フライ級１１位の飯村樹輝弥（角海老宝石）は王者アンソニー・オラスクアガ（米国）に挑戦する。元ＷＢＯ世界フライ級王者の岩田翔吉（２９）＝帝拳＝はＷＢＣ世界同級王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（タイ）