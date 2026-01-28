大物ぶりはゴジラ級や。阪神・佐藤輝明内野手（２６）が２７日に兵庫・西宮市内の球団事務所で報道陣に応対。２月１日の春季キャンプを前に、未更改のままとなっている来季契約について言及した。虎の主砲が公の場に姿を見せたのは、今月４日に行われたトークショー以来。気になる契約交渉には「もちろん進んでますよ、順調で」と前向きに話した。とはいえ、球春到来はもう目の前だ。キャンプインまでの締結に関しては「うーん