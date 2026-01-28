明治安田Ｊリーグ・百年構想リーグは、Ｊ１が２月６日、Ｊ２・Ｊ３は同７日に開幕する。２〜６月開催の特別シーズンでは、Ｊ２藤枝を率いる槙野智章監督（３８）がＪリーグ初采配で話題に。元日本代表ＭＦ前園真聖氏（５２＝本紙評論家）が新指揮官に注目した。槙野監督は日本代表として、２０１８年ロシアＷ杯に出場するなど国際Ａマッチ通算３８試合。Ｊリーグの広島、浦和、神戸のほか、ドイツの名門ケルンでもプレーした。