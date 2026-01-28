ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」で、俳優の濱正悟（３１）の演技に注目が集まっている。同作は明治時代の島根・松江を舞台に没落士族の娘（郄石あかり）、英語教師（トミー・バストウ）の夫婦を軸にした人間模様を描く。濱は、夫婦にとってかけがえのない存在になる英語教師（吉沢亮）の友人・庄田多吉役。自身にとって朝ドラ出演は「舞いあがれ！」（２０２２〜２３年）以来、２度目だ。「濱さんの出演シーンが放送さ