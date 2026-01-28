メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年01月28日午前04時39分ごろ、愛知県西部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 愛知県内では最大震度1の揺れが観測されています。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは20km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ２．４と推定されます。 愛知県 【震度1】 知多市 提供：ウェザーニューズ