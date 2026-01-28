メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年01月28日午前04時48分ごろ、伊勢湾を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 愛知県内では最大震度2の揺れが観測されています。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは20km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．３と推定されます。 愛知県 【震度2】 名古屋瑞穂区 知多市 長久手市 【震度1】 名古屋千種区 名古屋北区 名古屋西区 名古