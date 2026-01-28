ドル安の流れが加速する中、ポンドドルの買いも加速しており、一時１．３７９０ドル付近まで上昇。昨年７月の高値水準に並んだほか、２０２１年１０月以来の高値水準にも上昇している。一方、ポンド円は円高の動きから戻り売りが続き、２１日線を下放れる展開。一時２１０円ちょうど付近まで下落する場面も見られていた。 米当局が明らかにドル安を志向するなら、ポンドも１つの選択肢との指摘も出ている。スターマ&#