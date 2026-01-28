巨人の泉圭輔投手（２８）が２７日、Ｇ球場で自主トレを行った。ブルペン入りした右腕は捕手・小林を座らせた状態で、直球を中心にフォームやボールの軌道を確認。ツーシームも３球ほど投じた。ロッテ、中日で１２年間プレーし、現在は巨人担当の加藤翔平記者。独特な軌道を描くツーシームを見て、ある記憶が鮮明によみがえった。今季から先発に挑戦する右腕のブルペンを加藤記者が見た―。突然の告白にお互い、思わず笑みがこ