◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）トリプル世界戦と世界挑戦者決定戦の大型興行「Ｕ―ＮＥＸＴＢＯＸＩＮＧ５」が３月１５日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催されることが２７日、発表された。メインイベントのＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦では、同級４位の増田陸が同級１位のノニト・ドネアと対戦。王者・