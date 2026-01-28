野球ゲームソフト最新版「ＭＬＢＴｈｅＳｈｏｗ２６」のカバー写真を飾る選手が２７日（日本時間２８日）発表され、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が新人王の翌年だった２０１８年度版以来、２度目の栄誉となった。このゲームはソニー・インタラクティブエンタティンメントが発売しているものでＭＬＢ公認のシミュレーションゲーム。カバー写真にはその時期に最も期待を込められた選手が表紙を飾っており