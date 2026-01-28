阪神の佐藤輝明内野手（２６）が２７日、西宮市内の球団施設を訪れ、今年初めてメディアの前で取材に応じた。１２球団で唯一、契約更改の予定が立っていないものの、本人は「順調」を強調。キャンプインが５日後に迫る中、近日中の決着の可能性もありそうだ。自費キャンプという選択肢も残るが、表情からは深刻さを感じさせなかった。午後３時前、球団の駐車場に１台の車がさっそうと現れた。バンッとドアが閉まる音とともに、