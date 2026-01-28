EXILEのAKIRA（44）らが27日、都内で「HiGH＆LOW」プロジェクトの10周年ラインアップ発表会に出席した。2015年にドラマでスタートし、その後は映画や舞台などでも展開。初期から関わっていたAKIRAは「10年がたって作品に深みや幅の広さが増してきた」と進化をかみしめた。後輩たちも作品に参加するようになりTHERAMPAGEの吉野北人（28）を見つめ「このキラキラには太刀打ちできない」とジョークを飛ばしていた。