重機が入れない高所や山間部の構造物を、ロープなどを駆使して点検・補修する技術者がいる。時にはアクロバチックな動きでインフラ（社会資本）を整備するプロフェッショナルの姿に、ドローンで迫った。三重、奈良、和歌山の３県にまたがる吉野熊野国立公園。１人あたり１０キロほどの作業道具を担ぎ、秘境・大杉谷（三重県大台町）の山奥にかかるつり橋を目指す登山者の姿があった。全国各地の橋梁（きょうりょう）や発電所な